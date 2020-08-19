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  4. Son dakika Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

Son dakika Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 08:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

Son dakika Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-6 KARACEHENNEM” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(47) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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