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Son Dakika: BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

28.04.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasında yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra Alman aşısında ikinci doz randevuların ertelendiği bildirildi.

Son Dakika: BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haziran ayı itibarıyla da Biontech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyonu geçmiş olacak. BioNTech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

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Bu açıklamanın ardından Türkiye'de aşılaması devam edilen ve BioNTech'in ikinci doz randevusunu bekleyen hastaların randevularının ertelendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BioNTech'ten ikinci doz aşı için randevu alanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak." denildi. (NTV)


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