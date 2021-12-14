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Son Dakika: BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinliği açıklandı

14.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Omicron varyantının konuşulduğu bugünlerde Güney Afrika’da yapılan bir araştırma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışları yüzde 70 önlediğini ortaya koydu.

Son Dakika: BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinliği açıklandı

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüsün Omicron mutasyonu nedeniyle endişeler devam ederken, aşıların etkinlik oranına ilişkin yeni bir çalışma ortaya kondu.

HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 70 ÖNLÜYOR

Güney Afrika merkezli Discovery Health tarafından yapılan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının çift dozunun vakalarda hastaneye yatışı yüzde 70 önlediği belirtildi.

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VAKALARIN YÜZDE 78'İ OMICRON

Çalışma kapsamında, 15 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 78 bini Omicron mutasyonu olduğu tahmin edilen 211 bin Covid-19 vakasına ait test sonuçlarının incelendiği ifade edildi. Çalışmada ayrıca yeni mutasyonun ortaya çıktığı bir dönemde aşının çift dozunun enfeksiyona karşı yüzde 33 koruma sağladığı kaydedildi.

Discovery Health, yapılan araştırmadaki bulgularının ön çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan başka bir raporda, çift doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu, üçüncü dozun virüsü yenmeye yardımcı olabileceği ifade edilmişti.

Günlük ortalama 20 bin vakanın görüldüğü Güney Afrika’da salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 180 bin 785 vaka görülürken, Covid-19 nedeniyle 90 bin 148 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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