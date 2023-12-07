Son dakika | Bir ay ceza alan bile cezaevine girecek! Adalet Bakanı detayları açıkladı, yeni yargı paketi geliyor

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da trafik kazasına karışan ve bir kuryenin ölümüne neden olan Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilirken, Bakan Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.
Yeni yargı paketi çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Özellikle cezasızlık algısını kaldırmak için büyük bir beklenti var." diyerek detayları paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle;
Yargımızın verdiği bir karar söz konusu. Yargıtay tarafından onaylandı. Kesin hüküm söz konusu. AİHM'nin tavrı belli. Avrupa konuyu yargı dışında tartışıyor. Gezi olaylarının nasıl bir şiddet olayı oldğunu hatırlarsınız. Bir kalkışma söz konusuydu. Bağımsızı yargımız kararını verdi.
Çalışmalarımız sürüyor. Bütün görüşleri aldıktan sonra yargı reformu strateji belgemizi, Türkiye yüzyılının ilk reform belgeleri olacak, Cumhurbaşkanımızın onayından sonra milletvekillerimize sunaağız.