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  4. Son dakika | Bir ay ceza alan bile cezaevine girecek! Adalet Bakanı detayları açıkladı, yeni yargı paketi geliyor

Son dakika | Bir ay ceza alan bile cezaevine girecek! Adalet Bakanı detayları açıkladı, yeni yargı paketi geliyor

07.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un İstanbul'da karıştığı kazayla ilgili "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sıfatı ne olursa olsun kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir" dedi. Aynı dakikalarda Mohamud hakkında ilgili yurt dışı çıkış yasağı kararı getirildi. Öte yandan Bakan Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili de detayları paylaştı.

Son dakika | Bir ay ceza alan bile cezaevine girecek! Adalet Bakanı detayları açıkladı, yeni yargı paketi geliyor

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da trafik kazasına karışan ve bir kuryenin ölümüne neden olan Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilirken, Bakan Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yargı paketi çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Özellikle cezasızlık algısını kaldırmak için büyük bir beklenti var." diyerek detayları paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle;

AP RAPORTÖRÜNDEN OSMAN KAVALA'YA ZİYARET

  • Yargımızın verdiği bir karar söz konusu. Yargıtay tarafından onaylandı. Kesin hüküm söz konusu. AİHM'nin tavrı belli. Avrupa konuyu yargı dışında tartışıyor. Gezi olaylarının nasıl bir şiddet olayı oldğunu hatırlarsınız. Bir kalkışma söz konusuydu. Bağımsızı yargımız kararını verdi.

  • İsrail, Gazze'de insanlık suçu işliyor. BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU'NUN İSTANBUL'DA KARIŞTIĞI KAZA

  • Davası henüz açılmamış. Soruşturma aşamasında. Görüntülerde vatandaşımız motosikletle giderken arkadan çarpmış gözüküyor. Bir vefat var, görüntüler var. Bunu tabiki Cumhuriyet Savcılığı değerlendirecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sıfatı ne olursa olsun kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir.

YARGI PAKETİ

  • Çalışmalarımız sürüyor. Bütün görüşleri aldıktan sonra yargı reformu strateji belgemizi, Türkiye yüzyılının ilk reform belgeleri olacak, Cumhurbaşkanımızın onayından sonra milletvekillerimize sunaağız.

  • Yargı uygulamalarını ilgilendiren çok husus var. Bu belgeden önce bunları da milletvekillerimizin takdirine sunacağız.

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"CEZASIZLIK ALGISINI KALDIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR"

  • 60'tan fazla madde var. Özellikle cezasızlık algısını kaldırmak için büyük bir beklenti var. Suç işleyenin yanına kar kalmaması var. 2 yıl altında ceza alan biri hiç cezaevine girmiyor. Denetimli serbestlikte bir oran belirlenmesi gerekiyor.

"1 AY CEZA ALAN BİLE 12 GÜN CEZAEVİNDE KALMASI GEREKİR"

  • 1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum. 2 yıl ceza alan birisi 9-9,5 ay cezaevinde kalması gerekiyor. Özellikle 5 yılın altındaki suçlarda bir caydırıcılık olmak zorunda.


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