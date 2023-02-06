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  4. SON DAKİKA | Bir deprem de Marmara'da! Kandilli Rasathanesi Balıkesir'deki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı...

SON DAKİKA | Bir deprem de Marmara'da! Kandilli Rasathanesi Balıkesir'deki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı...

06.02.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya ve Diyarbakır başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen depremin ardından bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Alaettinköy, Gönen olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bir deprem de Marmara'da! Kandilli Rasathanesi Balıkesir'deki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı...

Son dakika deprem haberi: Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu, Gaziantep, Hatay, Malatya, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremden gelen haberlere kilitlendi. AFAD 04.17'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 km olduğunu açıklamıştı. Son olarak Kandilli Rasathanesi, Marmara bölgesinde de bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Balıkesir, Gönen, Alaettinköy olurken büyüklüğü ise 4.1 olarak açıklandı. Saat 07.24'te meydana gelen depremin derinliği ise 13.1 km olarak kaydedildi.

balık


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