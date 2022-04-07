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Son dakika | Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi" O sırada çocuklar...

07.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim'in eşi ile ilgili iddiaları kan dondurdu. Karısının kendisini 74 kişiyle aldattığını öne süren Azim, bunları kanıtladığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Dehşete düşüren iddialar bununla sınırlı kalmazken, çocuklarının da cinsel istismara uğradığını söyledi. İşte tüyler ürperten olayın detayları...

Ankara'dan gelen bir son dakika haberi dehşete düşürdü. Başkentte kuaför olarak çalışan Mustafa Azim, eşinin kendisini 74 erkekle aldattığını söyledi. Korkunç iddialarda bulunan Azim, karısının ilişkiye girdiği sırada çocuklarının da orada olduğunu öne sürdü. Korkunç iddialardan biri de, çocuklarının da cinsel istismara maruz kaldığı. İşte kan donduran haberin detayları...

Başkentte kuaför olarak çalışan Mustafa Azim isimli vatandaşın iddiaları kan dondururken, akıllara "Elmalı davası"nı getirdi. Davranışlarında gariplik fark etmesinin ardından eşini takibe aldığını belirten Azim, eşinin sosyal medyada başka erkeklerle mesajlaştığını gördü.

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CEZAEVİNDEN ÇIKIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Beyaz TV'de yer alan habere göre Azim'in durumu fark etmesinin ardından ikili arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini döven azim, şikayet üzerine 3 gün cezaevine kaldı. Çıktıktan sonra ise eşinin başka erkeklerle ilişki yaşadığına dair belgeleri savcılığa götürdü.

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"74 AYRI KİŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞ"

Başına gelenler hakkında konuşan Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4-5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" dedi.

KORKUNÇ İDDİA: EVE ALDIĞI ERKEKLER ÇOCUKLARI İSTİSMAR ETTİ

Azim'in konuyla ilgili sözlerinin devamı da olayın boyutunu gözler önüne serdi. Mustafa Azim, karısının sadece eve erkek almakla kalmadığını, bu erkeklerin çocukları istismar etmelerine de göz yumduğunu ifade etti.

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"SABAHA KADAR BAĞIRDILAR, GARİPLİK VARDI"

Mahkeme kararıyla çocuklarının geçici velayetini aldığını ve çocuklarındaki değişimi kendi gözleriyle gördüğünü belirten Azim, "Çocukları aldıktan sonra 4-5 gün boyunca sabaha kadar bağırdılar, çocuklarımda gariplik vardı. O gece yarım yamalak çocuğu konuşturdum, bana özel yerlerinin ellendiğini söylediler" ifadelerini kullandı. Azim, kızının ise sürekli saçlarını yolduğunu belirtti.

ANNE DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI AMA...

Mustafa Azim'in suç duyurusunun ardından çocukların anneleri dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adalet Bakanlığı'na seslenen Mustafa Azim ise, "Her şey ortada, çocukların pedagog eşliğindeki ifadeleri de açık. Neden tutuklanmıyorlar?" diye konuştu.

"BABAMA SÖYLEYECEĞİM DEDİĞİMDE BENİ BANYOYA KİLİTLİYOLARDI"

Kızıyla arasında geçen diyalog hakkında da bilgi veren Azim, şöyle devam etti:

Çocuk, 'Sizi babama söyleyeceğim' dediğinde dövüp banyoya veya tuvalete kilitliyorlarmış. Kız bu yüzden saçlarını yolduğunu söylüyor. Peki kızım, annen yok neden şimdi saçını yoluyorsun diye sorduğumda ise 'Kapı çaldığında onun geldiğini düşünüyorum' cevabı veriyor."

SON SÖZ YARGIDA

Olayla ilgili yargılama sürecinin devam ettiği ve iddialarla ilgili son sözün yargı tarafından söyleyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara Aldatma
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