Son dakika | Bir korkutan haber daha! Marmaris'te yerleşim yerleri tehdit altında: Alevler otele sıçradı...

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Bazı yerleşim yerleri tehdit altında...

DUMANLAR BİRÇOK BÖLGEDEN GÖRÜLÜYOR

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü ve dumanlar birçok noktadan görülmeye başlandı.

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları devam ederken korkutan görüntüler gelmeye başladı. Söz konusu görüntülerde yangının bir otele sıçradığı belirlendi.

BİR YANGIN DA İZMİR'DE

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

