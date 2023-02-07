Son dakika | "Bir talimat daha verdik" diyerek duyurdu! Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina yıkıldı, herkesin yardımına ihtiyaç var

Sadece Kahramanmaraş'ta şu ana kadar tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Biraz daha fazla olduğu değerlendiriyoruz, hasarlı olanlar bunun içinde değildir. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Yabancı ve yerli 2 bin profesyonel arama-kurtarma birimi, yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadır. Herkesin yardımına ihtiyaç var.