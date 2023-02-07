Son dakika | "Bir talimat daha verdik" diyerek duyurdu! Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina yıkıldı, herkesin yardımına ihtiyaç var

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde kurulan kriz masasında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Buraya yardımlarının akması lazım" diyen Bakan Soylu, "AFAD koordinasyonunda akmayacak her yardım toplumsal bir karmaşayı beraberinde getirir" ifadelerini kullandı. Soylu Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 kişinin defnedildiğini de açıkladı. Yağma haberlerine değinen Bakan Soylu, "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil" dedi.
"SAHADA OLMAYAN EKİP YOK"
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Belki de tarihimizin en büyük afetlerinden, depremlerinden biriyle karşı karşıyayız. Hem tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından hem de diğer nokta açısından herkes seferber olmuştur. Birinci önceliğimiz arama-kurtarmadır. Sahada olmayan ekip yok.
"KAHRAMANMARAŞ'TA 941 BİNA TAMAMEN YIKILDI"
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Sadece Kahramanmaraş'ta şu ana kadar tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Biraz daha fazla olduğu değerlendiriyoruz, hasarlı olanlar bunun içinde değildir. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Yabancı ve yerli 2 bin profesyonel arama-kurtarma birimi, yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadır. Herkesin yardımına ihtiyaç var.
- İkinci 7.6'lık depremin de merkeziyiz. İkinci depremle de uğraşmaya, ekiplerimizi oralara da kaydırmaya başladık. Elbistan'da yoğun bir kar yağışı ve olumsuz hava şartları var. Elbistan'a biraz daha ağırlık vermemiz gerekir. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik. Bunun 5 bini aşan kısmı kuruldu.
"10 BİN JANDARMA TALİMATI DAHA VERDİK"
- Özellikle jandarmamız, polisimiz, kahraman Mehmetçiklerimiz elbirliğiyle vatandaşımızın güveni, arama-kurtarmaya destek olabilmek, lojistik hizmetlerine destek olabilmek ve çadır kurumlarını gerçekleştirmek dahil birçok hizmet için çaba sarf etmektedirler. Şu ana kadar Türkiye geneline 18 bin jandarma sevk ettik. 10 bine yakın da polis sevk ettik. Şimdi bir 10 bin jandarma talimatı daha verdik. TSK da bu konudaki sevkini devam ettirmektedir. 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam görevlendirildi.
"75 BİN ÖĞÜN YEMEK ÇIKARILDI"
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Doğal gaz konusunda problemimiz devam ediyor, ekmek üretimimizi etkiliyor. Kahramanmaraş çevresinde toplam şu saat itibarıyla 75 bin öğün yemek çıkarmayı gerçekleştirebildik. Bunu artıracağız.
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Bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil.
- Bütün arkadaşlarımızla beraber deprem günün sabahı buraya intikal ettik. Koordinasyon merkezi ve sahada tüm arkadaşlarımızla eksiklikleri giderebilmek, enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarabilmek için ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var. Herkesin ortaya koyduğu yardıma, desteğe ihtiyaç var.
"BURAYA YARDIMLARIN AKMASI LAZIM, 2 ŞARTI VAR"
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Battaniye, su, gıda dahil olmak üzere depremin ilk zaman diliminde çok güçlü ihtiyaç var. Diğer yardımlara da ihtiyaç var; jeneratöre de ihtiyaç var. Buraya yardımlarının akması lazım. AFAD koordinasyonunda akmayacak her yardım toplumsal bir karmaşayı beraberinde getirir.
- Önümüzdeki 48 saat çok kıymetli.