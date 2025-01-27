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  4. SON DAKİKA: Antalya'daki yangından iyi haber geldi! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı, işte yangının nedeni...

SON DAKİKA: Antalya'daki yangından iyi haber geldi! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı, işte yangının nedeni...

27.01.2025 17:32
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27.01.2025 17:32
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SON DAKİKA | Antalya’nın Alanya ilçesinde otel inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. İnşaatta işçilerin mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtardı. Yangının da inşaattaki kaynak makinesinden çıktığı tespit edildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde bulunan bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

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İŞÇİLER İÇİN SEFERBER OLUNDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı.

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İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmaları tamamlandı.

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İŞÇİLER KURTARILDI

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: "İnşaattaki yangın kaynak makinesinden çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin tamamı kurtarıldı." bilgisini paylaştı!

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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