Biri engelli iki çocuk ve dedeleri yangında mahsur kaldı! Dakikalar içerisinde siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı bir apartman dairesinin teras katında yangın çıktı. Dakikalar içerisinde yangın hızla büyüdü gökyüzünü siyah duman kapladı.

İTFAİYE MERDİVENİ KISA GELDİ

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu ancak itfaiye merdiveni kısa geldi. Ekol TV'nin haberine göre içeride iki çocuk bir de dedeleri bulunuyordu.

APARTMANDA MAHSUR KALANLAR VAR

İtfaiye ekipleri eve girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kitli olduğu için koçbaşı ile eve girmeye çalıştı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından birinin engelli olduğu öğrenilen iki çocuk ve dedeleri evden kurtarıldı. Ancak apartmanda mahsur kalanlar olduğu aktarıldı.

DEDE HASTANEYE KALDIRILDI

Apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı. Apartmanda bulunanlar ise tahliye edildi. Dede yangında oldukça fazla etkilendiği için sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.