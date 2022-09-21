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  4. Son Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtı

Son Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtı

21.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'da şoke eden bir olay meydana geldi. Akılalmaz olay, Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü olan H.Ç.'nin birkaç gün işe gitmemesiyle ortaya çıktı. H.Ç. emanet kasası ve banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdi. Ardından paralarla yurt dışına kaçtı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtı

Son dakika haberi: Antalya'da bir icra müdürünün milyonlarca lira parayla kaçması büyük yankı uyandırdı. Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin yaptıkları tüm ili karıştırdı. H.Ç.'nin emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine tam 13 milyon lira geçirdiği belirlendi. Akıllara durgunluk veren olay bakın nasıl ortaya çıktı. İşte detaylar...

İŞE GİTMEYİNCE ANLAŞILDI

H.Ç.'nin zimmetine milyonlarca lira geçirmesi olayı, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. H.Ç birkaç gün işe gitmeyince yapılan incelemede, emanet kasası ve banka hesaplarındaki bir miktar paranın olmadığı anlaşıldı.

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AZERBAYCAN'A KAÇTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Müdür para antalya adliyesi
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