HABER
  4. Son dakika: Birleşmiş Milletler'den çağrı: Serbest bırakın!

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den çağrı: Serbest bırakın!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den çağrı: Serbest bırakın!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

AA ofisine baskının ve 4 çalışanın gözaltına alınmasından haberdar olduklarını belirten Dujarric, şunları söyledi:

''Bu gelişmeler, gözaltına alınan AA çalışanlarının nerede oldukları ve durumlarından endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, demokratik bir siyasi sistemin etkili bir şekilde işlemesinde önemli bir role sahip. Mısır uluslararası insan hakları anlaşmalarına üye bir ülke olarak Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 19'uncu maddesi gereği basının özgürce bilgi aktarmasını koruma sorumluluğu taşıyor. AA muhabirlerinin serbest bırakıldığını görmek istiyoruz.''

MISIR POLİSİNİN AA KAHİRE OFİSİNE DÜZENLEDİĞİ BASKIN

Mısır polisi 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve BM olmak üzere Gazetecileri Koruma Komitesi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişmeNihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme
Görev başında rahatsızlanarak şehit olan asker Ankara’ya uğurlandıGörev başında rahatsızlanarak şehit olan asker Ankara’ya uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Anadolu Ajansı mısır

En Çok Okunan Haberler

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Flaş ateşkes açıklaması: Hafter hazır!

Flaş ateşkes açıklaması: Hafter hazır!

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

'Endişe duyuyoruz' diyerek korkunç PKK gerçeğini açıkladılar!

'Endişe duyuyoruz' diyerek korkunç PKK gerçeğini açıkladılar!

Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı açıkladı: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır

Flaş ateşkes açıklaması: Hafter hazır!

ABD'de uçakta panik anları!

Uçakta panik anları! Yolcular çığlık attı

Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu!

Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.