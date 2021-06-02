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Son Dakika: Bitlis'ten kahreden haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

02.06.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Eren-11 Operasyonu'nda çıkan çatışma sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerlerden biri daha şehit oldu.

Son Dakika: Bitlis'ten kahreden haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tatvan ilçesinin Anadere köyü kırsalında dün gece icra edilen 'Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan Jandarma Teğmen Baki Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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şehit Bitlis

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