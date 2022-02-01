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Son dakika: Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası 'Brezilyalı kız' detayı! Eski sevgilisiyle...

01.02.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde benzer şekilde gerçekleşen ölümlere bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre televizyon programlarıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Eda Ece intihar mı etti itildi mi? Emniyet güçleri bu ihtimalleri değerlendirirken aynı şekilde olayla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıktı. Aralarında Brezilya doğumlu Luizia Marina'nın da olduğu şüpheliler serbest bırakıldı.

Son dakika: Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası 'Brezilyalı kız' detayı! Eski sevgilisiyle...

Son dakika haberi: Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla Sosyal medya 30 yaşındaki Kübra Ece'nin sır ölümünü konuşuyor. Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla hafızalara kazınan Kübra Ece'nin arkadaşının doğum gününe katıldığı o evde eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin de olduğu iddia edildi. Kübra'nın kuzeni İbrahim Sunar, yeni detayları tek tek anlattı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından 05.00 sıralarında Kübra Ece'nin düştüğü öne sürüldü. Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti. Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

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"BİZE SABAH 04.30 GİBİ HABER GELDİ..."

Acı haberle yıkılan Kübra Ece'nin ailesi, kızlarını bugün toprağa verdi. Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, “Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait.

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"ÇOK YAKIN BİR ARKADAŞININ SEVGİLİSİNİN EVİ..."

Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" dedi.

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ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak bugün 'Şüpheli' sıfatı ile mahkemeye sevk edilen Kübra Ece'nin yanındaki biri yabancı 7 kişinin Küçükçekmece Adliyesi'nde ifadeleri alındı. Savcılık, şüpheli isimlerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Kübra'nın eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina ile yeni bir birlikteliğe başladığı ve Kübra'nın kıskançlık krizi geçirerek o eve gittiği de iddialar arasında.

(DHA)

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