SON DAKİKA | BM'den ateşkes çağrısı! İsrail'den dünyayı ayağa kaldıran açıklama: 'Alçakça'

Hamas 'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşı İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dün gece İsrail, Gazze'yi havadan, karadan ve denizden vurdu. Yoğun bombardıman yapan İsrail, BM'nin ateşkes çağrısına uymayarak "Alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz" dedi. Kara harekatının başladığı yönündeki iddialara yanıt veren İsrail, dün geceki operasyonun sınırlı kara operasyonu olduğunu açıkladı. Gece boyunca süren saldırılarda Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi hedef alındı. İşte ayrıntılar...

06.00

İSRAİL GECE BOYUNCA ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait bir tankın, anti-zırh füzeleri ile hedef alındığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistin direniş güçleri ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın açıklamasına da yer verilen haberde, Kassam Tugayları mensuplarının Beyt Hanun ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail'in kara saldırısına karşı koydukları ve bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyeleri de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs Seriyyeleri'nin ileri gruplarının ön cephelerde olduğunu ve "zaman zaman Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemeye çalışan düşman güçlerine" karşı koyduklarını duyurdu.