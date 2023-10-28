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  4. SON DAKİKA | BM'den ateşkes çağrısı! İsrail'den dünyayı ayağa kaldıran açıklama: 'Alçakça'

SON DAKİKA | BM'den ateşkes çağrısı! İsrail'den dünyayı ayağa kaldıran açıklama: 'Alçakça'

28.10.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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İsrail, dün gece Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdı. İletişimin kesildiği Gazze havadan, karadan ve denizden vuruldu. BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen "BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz" dedi.

SON DAKİKA | BM'den ateşkes çağrısı! İsrail'den dünyayı ayağa kaldıran açıklama: 'Alçakça'

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşı İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dün gece İsrail, Gazze'yi havadan, karadan ve denizden vurdu. Yoğun bombardıman yapan İsrail, BM'nin ateşkes çağrısına uymayarak "Alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz" dedi. Kara harekatının başladığı yönündeki iddialara yanıt veren İsrail, dün geceki operasyonun sınırlı kara operasyonu olduğunu açıkladı. Gece boyunca süren saldırılarda Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi hedef alındı. İşte ayrıntılar...

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06.00

İSRAİL GECE BOYUNCA ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait bir tankın, anti-zırh füzeleri ile hedef alındığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistin direniş güçleri ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın açıklamasına da yer verilen haberde, Kassam Tugayları mensuplarının Beyt Hanun ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail'in kara saldırısına karşı koydukları ve bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyeleri de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs Seriyyeleri'nin ileri gruplarının ön cephelerde olduğunu ve "zaman zaman Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemeye çalışan düşman güçlerine" karşı koyduklarını duyurdu.

05.00

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: 'RESMİ BİR KARA HAREKATI DEĞİL'

Kanal 12 televizyonunun, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İsrail güçlerinin, Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği" kaydedildi.

Ordu kaynaklarından aktarılan bilgide ise Gazze sınırındaki operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdıklarını ve geceleyin kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi de sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını açıklamıştı.

04.00

BM'NİN ATEŞKES ÇAĞRISI! İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: 'ALÇAKÇA ATEŞKES ÇAĞRISINI REDDEDİYORUZ'

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.

"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz." ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.

BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülke, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.

03.00

KIZILHAÇ: 'ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE GAZZE'DEKİ MESLEKTAŞLARIMIZLA BAĞLANTIMIZ KESİLDİ'

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz." ifadesine yer veren Chapagain, siviller, sağlık çalışanları ve tesislerin korunması çağrısında bulundu.

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Filistin İsrail Gazze Hamas

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