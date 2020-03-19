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  4. Son dakika: BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

Son dakika: BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 20:11 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'den yapılan son dakika açıklamasında "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" denildi.

Son dakika: BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

BM, dünyayı sarsan koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. BM'nin açıklamasında "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" denildi.

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