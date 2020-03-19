Son dakika: BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

BM, d\u00fcnyay\u0131 sarsan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na ili\u015fkin yeni bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. BM'nin a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "Vir\u00fcs\u00fcn, \u00f6zellikle d\u00fcnyan\u0131n en savunmas\u0131z b\u00f6lgelerinde orman yang\u0131n\u0131 gibi yay\u0131lmas\u0131na izin verirsek milyonlarca insan \u00f6lecek" denildi. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u0130kinci el d\u00fckkan\u0131ndan ald\u0131, ger\u00e7ek de\u011ferine inanamad\u0131Endi\u015fe veren koronavir\u00fcs ara\u015ft\u0131rmas\u0131! Havada saatlerce, y\u00fczeyde g\u00fcnlerce ya\u015f\u0131yor Belinizdeki a\u011fr\u0131 ge\u00e7miyorsa dikkat!