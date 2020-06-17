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  4. Son dakika: BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu (Volkan Bozkır kimdir?)

Son dakika: BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu (Volkan Bozkır kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 23:12 | Son Güncelleme

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

Son dakika: BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu (Volkan Bozkır kimdir?)

BM 75. Genel Kurul Başkanı seçimi gizli oylaması yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke temsilcileri, kendilerine ayrılan saat dilimi içinde Genel Kurul Salonuna gelip oylarını kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı tek aday olan Volkan Bozkır oldu.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli kademeleri yanında, Merhum Başbakan Sayın Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanı; Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı; AB Genel Sekreter Yardımcısı; Dışişleri Bakanlığı AB den sorumlu Müsteşar Yardımcısı; AB Genel Sekreteri Volkan Bozkır, 24, 25 ve 26. Dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş-Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

  1. Hükümette AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirilmiştir. 64. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görevini sürdürdü.

Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve "Şövalye" düzeyinde "İtalya Liyakat Nişanı" hamilidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Bozkır, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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