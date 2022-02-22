HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: BM Genel Kurulu Ukrayna için toplanacak!

Son dakika: BM Genel Kurulu Ukrayna için toplanacak!

22.02.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası BM Genel Kurulu, olağan bir oturum gerçekleştirecek. Masada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'taki sözde cumhuriyetleri tanıma kararı sonrası yaşanan gelişmeler olacak.

Son dakika: BM Genel Kurulu Ukrayna için toplanacak!

Son dakika... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna-Rusya arasındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA KATILACAK

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.

Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kameraların karşısına geçti! İşte Biden'ın karşı hamlesiKameraların karşısına geçti! İşte Biden'ın karşı hamlesi
Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"
Bu kez Akşener'in önünü kestiBu kez Akşener'in önünü kesti
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"

Putin'den tezkere kararı sonrası kritik açıklama

Putin'den tezkere kararı sonrası kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.