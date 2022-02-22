Son dakika: BM Genel Kurulu Ukrayna için toplanacak!

Son dakika... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna-Rusya arasındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA KATILACAK

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.

Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti. (AA)

