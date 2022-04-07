HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardı

Son dakika: BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardı

07.04.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, BM Genel Kurulu, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

Son dakika: BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardı

Son dakika: 193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı. Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

OYLAMA ÖNCESİ TEPKİ

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzeterek, konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, ''Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz.'' dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Rusya'ya rest! Kapıları kapadılarABD'den Rusya'ya rest! Kapıları kapadılar
Hamit Egemen'den acı haber geldiHamit Egemen'den acı haber geldi
Flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyorFlaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.