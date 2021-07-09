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  4. Son Dakika: BMGK'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı

Son Dakika: BMGK'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı

09.07.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Son Dakika: BMGK'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı

BMGK'de kapalı oturumda yapılan oylamada “Suriye’ye sınır ötesi yardım mekanizması” olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir yıl daha açık kalması oy birliği ile kabul edildi.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİN GÖNDERİLDİĞİ TEK SINIR KAPISI

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda yarından itibaren kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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