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  4. Son dakika: BMGK'nin kınama kararına Rusya'dan veto geldi

Son dakika: BMGK'nin kınama kararına Rusya'dan veto geldi

26.02.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.

Son dakika: BMGK'nin kınama kararına Rusya'dan veto geldi

Son dakika... Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD VE ARNAVUTLUK TARAFINDAN SUNULDU

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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