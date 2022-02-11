Son dakika: Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin 11.91 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise 4.2 büyüklüğünde açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelerin yakından takip edildiği ve deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisine yer verildi.
Geçmiş olsun Muğla.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 11, 2022
Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/FPao8corZR
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