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  4. Son dakika: Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

11.02.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Akdeniz'de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son dakika: Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin 11.91 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

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KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi ise 4.2 büyüklüğünde açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.

AFAD- SON DEPREMLER

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelerin yakından takip edildiği ve deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla Bodrum
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