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Son dakika! Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı! 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 22:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisinde düzensiz göçmenleri taşıyan ve içerisinde 14 kişinin olduğu belirtilen lastik bot battı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Denize düşen düzesiz göçmenlerden 9'u kurtarılarak botlara alındı, 2'sinin kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı belirlendi.

3 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için kıyıda ve denizde arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 9 düzensiz göçmen, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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Muğla bodrum göçmen Son dakika

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