HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı (Melih bulu kimdir?)

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı (Melih bulu kimdir?)

15.07.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı (Melih bulu kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

3

Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gittiMelih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gitti

2 OCAK'TA GÖREVE ATANMIŞTI

Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan 'istifa' açıklamasıBoğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan 'istifa' açıklaması

MELİH BULU KİMDİR?

Prof. Dr Melih Bulu 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. Finans alanında doktorası bulunan Melih Bulu'nun ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.

Bulu, İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi Kurucu Rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi Rektörü (2020) olarak görev yaptı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtladıBoğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldıTemizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştıPolis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

BioNTech'te ikinci doz süresi değişti

BioNTech'te ikinci doz süresi değişti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.