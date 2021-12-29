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  4. Son Dakika: Boji toplu ulaşıma geri döndü! "Özlemişim hepinizi"

Son Dakika: Boji toplu ulaşıma geri döndü! "Özlemişim hepinizi"

29.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Üzerine atılan 'dışkı' suçlamasından güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aklanan Boji, toplu taşımaya geri döndü. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında seyahat etmesiyle ünlenen Boji için açılan Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Boji'nin toplu ulaşımda seyahat ettiği fotoğrafının yer aldığı paylaşımda "Özlemişim hepinizi" mesajı yayınlandı.

Son Dakika: Boji toplu ulaşıma geri döndü! "Özlemişim hepinizi"

Son dakika haberine göre İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarını kullanarak İstanbul'u bir uçtan diğerine gezen Boji'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

"ÖZLEMİŞİM HEPİNİZİ"

'Özlemişim hepinizi' ifadesiyle Boji'nin fotoğrafının olduğu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

'DIŞKI' SUÇLAMASINA MARUZ KALMIŞTI

İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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