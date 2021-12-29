Son Dakika: Boji toplu ulaşıma geri döndü! "Özlemişim hepinizi"

Son dakika haberine göre İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarını kullanarak İstanbul'u bir uçtan diğerine gezen Boji'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
'Özlemişim hepinizi' ifadesiyle Boji'nin fotoğrafının olduğu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Özlemişim hepinizi. pic.twitter.com/McT2rS6gRG— Boji (@boji_ist) December 28, 2021
İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.
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