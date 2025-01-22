Son dakika | Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı! Yangın faciasında 'yetki' tartışması doğmuştu

Son dakika haberi: Bolu'daki yangın faciası dolayısıyla gözaltıların sayısı arttı. İki kişi daha gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Yangın dolayısıyla gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son gelişme üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir."

BAKAN ERSOY: YETKİ İTFAİYEDE

Dün yangın yerine giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini söylemişti.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: YETKİ BAKANLIKTA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarına yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel" demişti.