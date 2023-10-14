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SON DAKİKA BOLU'DA DEPREM! Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Zonguldak'tan da hissedildi

14.10.2023 17:24 | Son Güncelleme:
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Bolu'da deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 14 Ekim Cumartesi günü Bolu'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin, yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Zonguldak ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Bolu'da deprem mi oldu? Bolu depremi kaç şiddetinde oldu?

SON DAKİKA BOLU'DA DEPREM! Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Zonguldak'tan da hissedildi

Bolu'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Bolu başta olmak üzere Zonguldak ve çevre illerden sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Bolu depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Bolu'da deprem açıklaması...

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Bağışlar açıklarında 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak açıklandı. Depremin Bolu'nun Bağışlar mevkii açıklarında gerçekliği bildirildi. Deprem saati 17:07 olarak açıklandı.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.14 17:07:09 40.8708 31.7363 5.5 -.- 4.5 4.5 BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2023.10.14 16:14:25 36.3680 26.5872 5.2 -.- 2.9 2.8 AKDENIZ İlksel
2023.10.14 15:53:36 38.4845 37.5008 5.9 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 15:28:20 38.2532 36.8293 9.4 -.- 2.1 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 15:02:10 38.1128 37.8013 5.0 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 14:49:53 39.4397 27.8145 20.0 -.- 1.6 -.- CINARLIDERE-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.14 13:55:01 36.7602 33.8032 15.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 13:51:55 38.0875 37.1520 2.7 -.- 2.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 13:36:37 38.1458 36.6667 8.0 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 13:30:37 36.7438 33.7958 17.9 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 13:01:59 36.7615 33.7972 7.7 -.- 3.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 12:53:39 38.0412 37.3860 6.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 12:48:26 40.6887 32.2933 15.3 -.- 1.7 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) İlksel
2023.10.14 12:46:20 40.0392 26.9510 5.4 -.- 1.6 -.- KARLI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.10.14 12:20:54 37.1495 27.8970 9.5 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.10.14 12:15:34 38.1007 37.7683 6.9 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 12:13:32 36.7842 36.4338 22.5 -.- 1.1 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.10.14 12:08:40 38.3472 27.1818 14.3 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.14 11:52:07 36.2720 33.7118 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 11:00:03 34.6728 24.2802 25.3 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

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