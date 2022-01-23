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Son dakika: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatıldı

23.01.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatıldı

Son dakika... Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı geçişinin tüm araçlara, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin ise TIR trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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