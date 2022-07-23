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  4. Son dakika: Bolu'daki içme suyundan zehirlenme vakalarından acı haber geldi! İshal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitmişti

Son dakika: Bolu'daki içme suyundan zehirlenme vakalarından acı haber geldi! İshal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitmişti

23.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu'da son bir haftadır yaşanan kâbusta korkulan oldu. Kentte çok sayıda kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, zehirlenmelerin içme suyu kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan panik giderek artarken içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Son olarak gittiği ziyarette zehirlenen 49 yaşındaki Eyüp Ertem yaşamını yitirdi.

Son dakika: Bolu'daki içme suyundan zehirlenme vakalarından acı haber geldi! İshal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitmişti

Son dakika haberi: Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAYI 112'YE YÜKSELDİ

İlk vakaların 16 Temmuz’da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112’ye ulaştı. Hastalardan 60’ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bolu içme suyu
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