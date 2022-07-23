Son dakika: Bolu'daki içme suyundan zehirlenmişlerdi! Acı haber geldi

Son dakika haberi: Bolu'da 'içme suyu' tedirginliği artıyor! Kent sakinlerinin kâbusuna dönüşen zehirlenme vakaları bir kişinin ölümüne yol açtı. Eyüp Ertem, Kurban Bayramı ziyareti için gittiği Yuva köyünde zehirlenerek hayatını kaybetti.

KAYINPEDERİNİ BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ

İçme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAYI 112'YE YÜKSELDİ

İlk vakaların 16 Temmuz’da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112’ye ulaştı. Hastalardan 60’ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

(İHA)

