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SON DAKİKA Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 15.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor - Galatasaray maçı yoğun kar yağışı sonrası 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi. Galatasaray kulübü, Boluspor maçının yarın oynanacağını açıklarken, maçın saatine Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek.

SON DAKİKA Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam 19.50'de oynanması gereken Boluspor-Galatasaray son 16 turu ilk maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Yılın en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Bolu’da maçın oynanacağı Atatürk Stadı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. 10-15 santimlik kar kalınlığının olduğu statta kar küreme araçlarının temizleme çalışmaları da etki etmedi.

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, hakem heyeti ve TFF temsilcileriyle birlikte sahaya çıktı ve incelemelerin ardından maçın ertelendiğini açıkladı.

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TAFFAREL ÖNCE 'MAÇ İPTAL' DEMİŞ, ARDINDAN PAYLAŞIMINI KALDIRMIŞTI
Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Instagram hesabından hikayesinde Boluspor-Galatasaray maçının ertelendiğini iddia edip daha sonra bu paylaşımını kaldırmıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray tff

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Erteleme kararı ile ilgili ''Flaş,Flaş,Flaş!..'' bir başlık bekliyordum ama normal bir başlık gördüm,hayret!:) İnşallah yarın gündüz oynanır da çıkar aradan.Yoksa Lig ve Avrupa maç trafiğinde sorun olabilir GS için...
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