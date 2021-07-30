HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

30.07.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki örgüt mensubu, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı.

Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.

Başsavcılık açıkladı! Polatlı'daki yangında şüphelinin terör bağlantısı var mı?Başsavcılık açıkladı! Polatlı'daki yangında şüphelinin terör bağlantısı var mı?

Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK mensubu Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdiTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdi
Bir kentte alarm! 21 apartman karantinaya alındıBir kentte alarm! 21 apartman karantinaya alındı
Anahtar Kelimeler:
Mardin İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Hayatımızı etki 15 gün! Yeni bir kapanma...

Hayatımızı etki 15 gün! Yeni bir kapanma...

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.