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SON DAKİKA | Bu akşama dikkat! Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

07.02.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yapılan açıklamada bu akşam saatlerinde başlayacak yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bu akşama dikkat! Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya için uyarı geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada bölgede bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışın, yarın akşama kadar kuvvetli olacağı belirtildi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞMUR VE KAR UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle Kırklareli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 cm), Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde de genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur
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