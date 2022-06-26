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  4. SON DAKİKA | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor, meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak (26 Haziran 2022 yurtta hava durumu)

SON DAKİKA | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor, meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak (26 Haziran 2022 yurtta hava durumu)

26.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin 26 Haziran verilerine göre Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bartın'da vatandaşlar sel riskine karşın belediye ve cami hoparlörlerinden tekrar edilen anonslarla uyarılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor, meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak (26 Haziran 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve rüzgar uyarısı geldi. 26 Haziran verilerine göre 2 il için turuncu, 11 il için ise sarı alarm verildi. Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bartın'da vatandaşlar sel riskine karşın belediye ve cami hoparlörlerinden tekrar edilen anonslarla uyarılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (26 HAZİRAN) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir’in batısı, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığını Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SARI VE TURUNCU UYARI

Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize için sarı uyarı, Kastamonu ve Bartın için turuncu uyarıda bulunuldu.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN UYARI YAPILIYOR

Bartın’da vatandaşlar sel riskine karşın belediye ve cami hoparlörlerinden tekrar edilen anonslarla uyarılıyor. Valilik tarafından yapılan uyarılarda bugün ve yarın günleri çok kuvvetli yağış beklendiği ifade edilerek dere yataklarından uzak durulması istendi.

Bartın Valiliği, ayrıca taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, °C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, °C
Parçalı bulutlu, güney ve batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, °C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, °C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Manisa ile İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Denizli ve Aydın'ın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri ile iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu, batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge gelinde kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 19°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Çok bulutlu, il geneli çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde batısı başta olmak üzere il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Samsun ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatın yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu

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hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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