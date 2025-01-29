SON DAKİKA | Bu kez de gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü! Soruşturma genişliyor...

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turpun Büyüğü' diyerek iddia ettiği bilirkişi ile yapılan görüşmenin yayınlanması sonrası haklarından soruşturma başlatılan Barış pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Seda Selek ve Serhan Asker için adli kontrol talebi gelirken, bu kez de iki gazetecinin ifadeye götürüldüğü belirtildi.

İKİ GAZETECİ DAHA İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Suat Toktaş ve Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, savcılığa ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.