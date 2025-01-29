HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bu kez de gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü! Soruşturma genişliyor...

SON DAKİKA | Bu kez de gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü! Soruşturma genişliyor...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2025 15:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Seda Selek ve Serhan Asker'e adli kontrol talebi gelirken, bu kez de Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü.

SON DAKİKA | Bu kez de gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü! Soruşturma genişliyor...

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turpun Büyüğü' diyerek iddia ettiği bilirkişi ile yapılan görüşmenin yayınlanması sonrası haklarından soruşturma başlatılan Barış pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Seda Selek ve Serhan Asker için adli kontrol talebi gelirken, bu kez de iki gazetecinin ifadeye götürüldüğü belirtildi.

İKİ GAZETECİ DAHA İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Suat Toktaş ve Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, savcılığa ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

Sosyal medyanın fenomen çiftinin evlat acısı! 9 gün önce doğum gününü kutladılar, bugün toprağa verdiler

Sosyal medyanın fenomen çiftinin evlat acısı! 9 gün önce doğum gününü kutladılar, bugün toprağa verdiler

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Otel yangını hakkında şaşırtıcı iddia! Günlerdir farklı biliniyordu

Otel yangını hakkında şaşırtıcı iddia! Günlerdir farklı biliniyordu

Küçük oğluna 'bugün annenizi öldüreceğim' dedi! Parkta buluştuğu eski karısını katletti

Küçük oğluna 'bugün annenizi öldüreceğim' dedi! Parkta buluştuğu eski karısını katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.