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  4. SON DAKİKA | Bu sabaha bombalarla uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

SON DAKİKA | Bu sabaha bombalarla uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

17.10.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde gelen bilgiye göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. İki ayrı patlama sesi duyulduğu belirtilirken can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Kiev'e İran yapımı kamikaze dronlarla saldırılar düzenlendiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bu sabaha bombalarla uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Ukrayna'nın Kerç Köprüsü saldırısı sonrasında iki ülke arasındaki savaşta tansiyon giderek yükselmiş, Rusya bu saldırıya Kiev'in de aralarında bulunduğu 4 şehire füze saldırısı düzenleyerek karşılık vermişti.

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SON DAKİKA | KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

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KİEV HALKINA ÇAĞRI

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

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Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

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Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA SADIRILAR

Öte yandan Kiev'e İran yapımı kamikaze dronlarla saldırılar düzenlendiği belirtildi.

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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