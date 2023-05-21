Son dakika | 'Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifemdir' İmamoğlu'ndan dikkat çeken 28 Mayıs mesajı! "Karanlık, şımarık bir döneme gireriz"

Son dakika haberi: İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ses getirecek 'yüzde 60' iddiasını dile getiren İmamoğlu ayrıca oy verme çağrısı yaptı.

'YÜZDE 60' İDDİASI

İmamoğlu'nun konuşmasından öne satır başları şöyle:

"İddia ediyoruz yüzde 60'ın üzerinde milletimizin oyuna talibiz.

"BU SEÇİM HAFİFE ALINACAK SEÇİM DEĞİL""

"Bu dengeyi 28 Mayıs'ta kurmazsak, cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmezsek gerçekten karanlık, şımarık, liyakatsiz bir döneme gireceğiz. Bu millete bu uyarıyı yapmak benim tarihi vazifemdir. Bu seçim hafife alınacak bir seçim değil. Herkesi aklıselim ile düşünmeye ve 28 Mayıs günü oy vermeye davet ediyorum.

"Bu millet size Ekrem İmamoğlu'nu yedirtmez!

