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  4. Son dakika | 'Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifemdir' İmamoğlu'ndan dikkat çeken 28 Mayıs mesajı! "Karanlık, şımarık bir döneme gireriz"

Son dakika | 'Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifemdir' İmamoğlu'ndan dikkat çeken 28 Mayıs mesajı! "Karanlık, şımarık bir döneme gireriz"

21.05.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki 2. tur seçimleriyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmezsek gerçekten karanlık, şımarık, liyakatsiz bir döneme gireceğiz. Bu millete bu uyarıyı yapmak benim tarihi vazifemdir" sözleriyle dikkat çeken bir mesaj verdi.

Son dakika | 'Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifemdir' İmamoğlu'ndan dikkat çeken 28 Mayıs mesajı! "Karanlık, şımarık bir döneme gireriz"

Son dakika haberi: İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ses getirecek 'yüzde 60' iddiasını dile getiren İmamoğlu ayrıca oy verme çağrısı yaptı.

'YÜZDE 60' İDDİASI

İmamoğlu'nun konuşmasından öne satır başları şöyle:

"İddia ediyoruz yüzde 60'ın üzerinde milletimizin oyuna talibiz.

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"BU SEÇİM HAFİFE ALINACAK SEÇİM DEĞİL""

"Bu dengeyi 28 Mayıs'ta kurmazsak, cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmezsek gerçekten karanlık, şımarık, liyakatsiz bir döneme gireceğiz. Bu millete bu uyarıyı yapmak benim tarihi vazifemdir. Bu seçim hafife alınacak bir seçim değil. Herkesi aklıselim ile düşünmeye ve 28 Mayıs günü oy vermeye davet ediyorum.

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"Bu millet size Ekrem İmamoğlu'nu yedirtmez!

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