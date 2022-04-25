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  4. SON DAKİKA: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 25 Nisan Pazartesi hava durumu tahminleri

SON DAKİKA: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 25 Nisan Pazartesi hava durumu tahminleri

25.04.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre 25 Nisan Pazartesi bugün sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra ise Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Güneydoğu Anadolu'daki bazı bölgeler için de toz aşınımı uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 25 Nisan Pazartesi hava durumu tahminleri

Son dakika: Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. 25 Nisan Pazartesi (bugün) için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

1

RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

25 NİSAN PAZARTESİ (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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hava durumu meteoroloji son dakika haberi
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