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SON DAKİKA: Bugünden sonra bedelli askerlik ücretleri de değişiyor! Kaçaklara af gelmişti, bedelli askerlik zammı...

04.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Temmuz ayı memur zamlarının ardından bedelli askerlik fiyatları da değişiyor. Bugün açıklanan enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşları belli oldu. Altı aylık enflasyon oranı %42.35 olurken en düşük memur maaşı 6 bin 429 TL'den 9 bin 119 TL'ye çıktı. Bedelli askerlikle ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Bugünden sonra bedelli askerlik ücretleri de değişiyor! Kaçaklara af gelmişti, bedelli askerlik zammı...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mevcut bedelli askerlik ücreti son olarak 56 bin TL olarak belirlenmişti. Yoklama kaçağı ve bakaya olan kişilere de af getirilmişti. Bununla birlikte yeni memur ve emekli zammının ardından bedelli askerlik ücretleri de güncellenecek.

SON DAKİKA: BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNE ZAM GELEBİLİR! BUGÜNDEN SONRA...

Bedelli askerlik zammının oranı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bedelli askerlik ücretinin memur zammı ile hesaplanıldığı biliniyor. Memur zammı olan %41.69 oranının bedelli askerliğe yansıtılıp yansıtılmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Söz konusu kararı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı.
2022 yılı ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücreti, memur zammına bağlı olarak artış gösterecek.

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Bedelli askerlik 2021 yılında ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira olarak belirlenmişti.

SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?


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bedelli askerlik Asker Milli Savunma Bakanlığı
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