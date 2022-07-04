SON DAKİKA: Bugünden sonra bedelli askerlik ücretleri de değişiyor! Kaçaklara af gelmişti, bedelli askerlik zammı...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mevcut bedelli askerlik ücreti son olarak 56 bin TL olarak belirlenmişti. Yoklama kaçağı ve bakaya olan kişilere de af getirilmişti. Bununla birlikte yeni memur ve emekli zammının ardından bedelli askerlik ücretleri de güncellenecek.

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Bedelli askerlik zammının oranı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bedelli askerlik ücretinin memur zammı ile hesaplanıldığı biliniyor. Memur zammı olan %41.69 oranının bedelli askerliğe yansıtılıp yansıtılmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Söz konusu kararı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı.

2022 yılı ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücreti, memur zammına bağlı olarak artış gösterecek.

Bedelli askerlik 2021 yılında ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira olarak belirlenmişti.



