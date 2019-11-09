Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Ba\u015fsavc\u0131l\u0131k, Ankara 19. A\u011f\u0131rceza Mahkemesi\u2019nin Ekrem Yeter hakk\u0131nda \u2018Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131n mahkumiyet m\u00fctalaas\u0131na ayk\u0131r\u0131 olarak\u2019 verdi\u011fi beraat karar\u0131n\u0131n bozulmas\u0131 i\u00e7in istinaf mahkemesine ba\u015fvuruda bulundu.\nK\u0131yafetlerini \u00e7\u0131karan \u0130sve\u00e7li kad\u0131n ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131Haciz gelen hastanede 'maa\u015f' kriziKuyuya d\u00fc\u015ft\u00fc, telefonla yard\u0131m istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum