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Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 20:26 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Başsavcılık, Ankara 19. Ağırceza Mahkemesi’nin Ekrem Yeter hakkında ‘Başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak’ verdiği beraat kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.


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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bülent Arınç Ekrem Yeter

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