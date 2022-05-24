SON DAKİKA | Bülent Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt! "Vakit daralıyor" diyerek açıkladı...

Son dakika: TBMM eski başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'tan yaklaşan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. "Her seçim öncesi sonuçları az çok tahmin ederim" diyen Arınç, "AK Parti seçimi kazanabilir mi?" sorusuna yanıt verdi. Hayat pahalılığının bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştığını belirten Arınç, "Çarşı pazara gidiyorum. Markete bazen yalnız bazen eşimle gidiyorum. Benim gördüğüm enflasyon TÜKİ’e benzemiyor." diye konuştu. ABC Gazetesinden Ömer Şahin'e konuşan Bülent Arınç'ın gündem yaratacak açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

BÜLENT ARINÇ: SEÇİMİN NASIL KAZANILACAĞINI SÖYLERİZ

"Şimdi işimiz zor ama bize sorarlarsa biz bu seçimin nasıl kazanılacağını söyleriz: Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği genel seçimlerinin… Ben seçimin kazanılması için neler yapılmalı, neler gerekli? Bunları adeta bir matematik ölçüleri içerisinde biliyorum.

"ÖNCE HUKUK VE ADALET"

Sadece ekonomik formül olur mu? Ekonomi işin en sonu belki de. Önce hukuk, adalet v.s. Ben bunların formülünü biliyorum. İki kere iki dört der gibi. Yeter ki bu işin başındakiler, 'Biz bu seçimi almak için ne yapmalıyız?' desinler. Önce gidişatın endişe verici olduğunu görsünler. Geniş bir istişare yapsınlar. Bu istişarelere davet edilirse ben de görüşümü söylerim. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesi genel merkezde böyle bir istişare yapıldığında sonuçların ne olabileceğini az çok söyledim. Ben gördüklerini iyi tahlil eden, doğruları söyleyen bir insanım. İhtiyaç duyan bana sorabilir.

'AK PARTİ SEÇİMİ KAZANIR MI?' SORUSUNA YANIT

İki seçimden de ümidimizi kesmedik ama vakit daralıyor. Zaman geçmeden derhal bu işe el atılması ve seçimi kazanmak için gerekli formüllerin acilen uygulanması lazım. Ertelemeden, ihmal etmeden, göz ardı etmeden.

"3 - 5 TROLÜ TOPLASANIZ 1 GRAM ETMEZ"

AK Parti'den tepki görmüyorum. Tepki gösterenler 3- 5 kişi. Bunlar troldür. Onların esamesi bile okunmaz. 4'ünü, 5’ini 10’unu toplasanız 1 gram etmezler. Ama sessiz çoğunluk, AK Parti’nin tabanı 'Allah senden razı olsun, sen olmasan bunları kim söyleyecek, konuşacak. Senin isminle esnafa halka gidiyoruz. Onlar da iyi ki Bülent Bey konuşuyor' diyorlar. Dolayısıyla görünür görünmez büyük bir çoğunluktan dua, destek alıyorum.

"TAYYİP BEY'E HİÇ BİR ZAMAN SAYGIDA KUSUR ETMEDİM"

Beni tanıyanlar bilir 1970’den beri böyleyim. Rahmetli Erbakan hoca benim eleştiri, uyarılarım karşısında hiçbir zaman tavır almış değildir. Tayyip Bey de son zamanlardaki konuşmaları dışında beni incitecek şey yapmadı, parti içinde beraber çalışırken her zaman hürmette bulundu. Ben de ona hiç bir zaman saygıda kusur etmedim.

"HESAP İÇİNDE DEĞİLİM, İÇİM YANIYOR"

Ben hiçbir hesabın içinde olmadım. Üç, beş maaşın ya da herhangi bir görev talep etmedim. Allah bana bütün görevleri nasip etti. Bundan sonra da şunu verin diyecek halim yok. Ama AK Parti’nin Tayyip Bey’in başarılı olmasını istiyorum. Tekrar seçim kazanmasını istiyorum. İçim yanıyor ve bu feryadımı bazen ölçülü olarak dile getiriyorum…

"BENİM GÖRDÜĞÜM ENFLASYON TÜİK’E BENZEMİYOR"

Hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. En az 2 sene evvel, ‘böyle bir sıkıntı var, hükümetimiz derhal tedbir almalı, bunu görmemek, inkar etmek veya basit görmek doğru değil’ demiştim. Bunu bütün içtenliğimle söyledim. Çünkü ben halkın içinde yaşıyorum. Sadece kendi bölgemde değil Türkiye’den gelen herkesin uğrak yerindeyim. Herkesin gidişattan sıkıntı, endişe duyduğunu görüyor, dinliyorum. Çarşı pazara gidiyorum. Markete bazen yalnız bazen eşimle gidiyorum.

Benim gördüğüm enflasyon TÜKİ’e benzemiyor. Bence bu rakamlara boğulmamak lazım. Bir sorun elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş ise TÜİK rakamlarına ne de başka bir şeye ihtiyaç var. Onlar ekonomik gösterge için önemlidir tabi. Ben yaşadığımı söylerim.“



