HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subayla ilgili flaş gelişme! Albay Hakan Osman Sert görevden alındı

Son dakika: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subayla ilgili flaş gelişme! Albay Hakan Osman Sert görevden alındı

14.01.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a, Anıtkabir ziyareti sırasında şemsiye tutan subayın görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çok konuşulan görüntü sonrası MSB ise soruşturma başlatmıştı. Son gelen bilgilere göre Albay Hakan Osman Sert görevden alındı.

Son dakika haberi: Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde bir subayın ünlü sanatçıya şemsiye tutması tartışma yaratmıştı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Albay Hakan Osman Sert görevden alındı. Albay Sert'in Bülent Ersoy'un şemsiyesini tutması sosyal medyada gündem olmuştu. İşte son dakika gelişmeleri...

Şarkıcı Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü.

115650380-bulebt-ersoy-anitkabir-2

Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı.

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntüleri sosyal medyada olay olduBülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçtiBülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Selçuk Özdağ hakkında soruşturmaSelçuk Özdağ hakkında soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 25 yorum
ne olursa olsun o şemsiyeyiye eline almaması gerkiyor bülent ersoy kimdir ya rezalet
yaşlı ve tekerlekli sandalye ile atamızı ziyarete gelen birine bizim merhametli askerimiz şemsiye tutmuş başkaları gibi silah sıkmamışya
asker ve polis vicdanlıdır. tekerlekli sandalyeli birine her zaman yardım eder. kim olduğu önemli değil. Sayın yetkililerimizin Albayımızı göreve iade etmelerini isterim. bir harekette yanlış bile olsa görevden alınmamalı. üstelik burda öyle olumsuz birşey yok.

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.