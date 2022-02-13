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Son dakika: Bulgaristan'da darp iddiası! Akıllara donarak ölen göçmenleri getirdi

13.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Yunan sınır muhafızları tarafından kıyafetleri alınarak Türkiye'ye itilen ve sınırda donarak ölen göçmenlerin acısı daha tazeyken bu kez de Bulgaristan polisinin 4 kaçak göçmeni darp edip Türkiye'ye geri ittikleri öne sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bulgaristan'da darp iddiası! Akıllara donarak ölen göçmenleri getirdi

Son dakika... Edirne'de minibüsle polis aracına çarpınca yakalanan 4 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da darp edildikten sonra para, cep telefonları ve ayakkabıları alınarak Türkiye'ye geri itildiklerini söyledi. Göçmenlerin iddiası akıllara, geçtiğimiz günlerde Yunanistan-Türkiye sınırında donarak ölen kaçak göçmenleri getirdi.

AYAKKABI VE PARALARINI ALDILAR

Edirne'den yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçen Suriye uyruklu 3, Cezayir uyruklu 1 kaçak göçmen, Bulgar polisine yakalandı. Bulgar polisi, iddiaya göre, darp ettiği göçmenlerin ayakkabı, paraları ve üzerlerindeki cep telefonlarını alarak Edirne'ye geri itti.

Polis aracına çarpan minibüsteki kaçak göçmenlerden Bulgaristan'da darp iddiası - Güvenlik - Edirne -

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarına gelen göçmenler, burada henüz ismini bilmedikleri bir kapalı kasa minibüsün Türk sürücüsü ile Edirne kent merkezine götürülmeleri için anlaştı. Göçmenler, 39 MA 0028 plakalı minibüsle Edirne'ye hareket etti. Lalapaşa ilçesi yakınlarında uygulama noktasında jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçarken, jandarma ekipleri de takibe başladı. Bu sırada aracın kaçtığının anons edilmesi üzerine polis ekipleri de takibe başladı.

Polis aracına çarpan minibüsteki kaçak göçmenlerden Bulgaristan'da darp iddiası - Güvenlik - Edirne -

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüsün sürücüsü yolda yakalanacağını anlayınca araçtan atlayıp tarlalara doğru kaçtı. Bu kez direksiyona Cezayirli Muhammed Bilgelfe geçti ve kaçışı sürdürdü. Yaşanan takip sırasında minibüs, önünü kesen polis aracına çarparak durdu. Araçta bulunan 3 Suriyeli kaçak göçmen ile Cezayirli Muhammed Bilgelfe ve sonradan minibüse dinlenme istasyonunda otostop yaparak bindiğini söyleyen Türk uyruklu Sinan G., gözaltına alındı. Sinan G. hakkında da göçmen kaçakçılığı ticaretiyle bağlantısı ihtimaliyle soruşturma başlatıldı.

BULGAR POLİSİ DARP ETTİ İDDİASI

Jandarma ve polis ekipleri, kaçak göçmenlere ayaklarının üşümemesi için aldıkları çorapları giydirdi. Göçmenler, kaçak olarak geçtikleri Bulgaristan'da yakalandıklarını ve kendilerini polislerin darbettiğini anlattı. Üzerlerindeki para, cep telefonu ve ayakkabılarını Bulgar polislerin aldığını söyleyen göçmenler, zorla Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi.

Polis aracına çarpan minibüsteki kaçak göçmenlerden Bulgaristan'da darp iddiası - Güvenlik - Edirne -

Bu arada Türk sürücünün inip kaçmasından sonra minibüsü kullanan Cezayirli göçmen Muhammed Bilgelfe'nin yapılan kontrolünde 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi ve göçmen kaçakçılığından poliste kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Kaçak göçmenlere aralarında 'Alkollü araç kullanmak, 'dur ihtarından kaçmak' suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlardan toplam 14 bin 400 lira para cezası uygulanıp, gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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