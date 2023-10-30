SON DAKİKA | Bulgular paylaşıldı, dünyaya böyle duyurdular: 'İsrail saldırıyı kasıtlı yaptı'

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak kaşılık vermişti. Şu ana kadar binlerce kişi öldü ve yaralandı. Gazze'deki durum her geçen gün daha da kötüye giderken İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Reuters kameramanı Abdullah'ın öldüğü saldırıyı kasıtlı olarak yaptığını ileri sürdü.
06.00
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.
05.00
Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.
Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.
04.00
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Lübnan-İsrail sınırında 13 Ekim'de gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybeden Reuters kameramanı Abdullah'ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk bulguları sitesinde paylaştı.
RSF'den yapılan açıklamada, saldırı günü saat 18.00 sularında aralarında Abdullah'ın da olduğu 7 gazetecinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 saniye aralıkla 2 saldırı gerçekleştiği kaydedildi.
Açıklamada, ilk saldırıda Abdullah'ın hayatını kaybettiği ve başka bir muhabirin yaralandığı, 2. saldırıda ise El Cezire'ye ait bir aracın patladığı ve birçok gazetecinin yaralandığı belirtildi.
RSF tarafından yapılan balistik analizin, söz konusu atışların gazeteci grubu ve araçlarının hedef alındığı bölgenin doğusundan, İsrail sınırı yönünden geldiğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Bu kadar kısa sürede (30 saniyeden biraz fazla) aynı noktaya aynı yönden gelen iki saldırı olması kasti hedefleme olduğunu açıkça gösteriyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, olay günü saldırının gerçekleştiği noktada bulunan gazetecilerin üzerinde "basın" yazılı kurşun geçirmez yeleklerinin olduğu ve kasklarını taktıkları kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, söz konusu gazetecilerden Edmond Sassine'nin, saldırıdan birkaç saniye önce olay yerinde İs
03.00
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.
Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.
Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altını almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Hagari, İsrail ordusunun, dün Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarda Hamas'ın taktik düzeyindeki komutanları da dahil olmak üzere onlarca silahlı unsurunun öldürüldüğünü ifade etti.
02.00
Hollanda Başbakanı Rutte, X'ten yaptığı açıklamada, Netanyahu ile Gazze'deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.
Dünya'nın Gazze'deki durumu endişeyle takip ettiğini belirten Rutte, "(Netanyahu'ya) Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım." ifadesini kullandı.
Gazze'de acil olarak su, gıda, yakıt ve tıbbi yardıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rutte, "Bu aynı zamanda dünyanın İsrail'i desteklemeye devam etmesi için de gerekli. Geniş çaplı yardıma izin vermenin en iyi yolu çatışmalara insani ara verilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.
İTİDAL ÇAĞRISI
Netanyahu ile yardımların deniz yoluyla Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaştırılması olasılığını da görüştüklerini aktaran Rutte, Hamas tarafından alıkonulan rehineler ve bölgede mahsur kalan yabancıların da güvenli şekilde sevdiklerine ulaşması gerektiğini ifade etti.
Rutte, "Bölgesel tırmanışın önlenmesi ve masum sivillerin ölümünden mümkün olduğunca kaçınabilmek için askeri harekatta itidal gereklidir. Bu durum (İsrail'in) meşru müdafaa hakkını ortadan kaldırmaz ancak İsrail'in de orantılı hareket ettiğini göstermesi gerekmektedir." dedi.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Rutte, Netanyahu ile Filistinlilerin durumunu görüştüklerini, "Güvenli bir İsrail'in yanında kendilerine ait güvenli bir devlet. Özellikle bu karanlık dönemde, bu konudaki konuşmayı yeniden başlatma fırsatını yakalamaya çalışmalıyız." dediğini aktardı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de Gazze'deki insani duruma ilişkin görüştüklerini belirten Rutte, "Bağımsız bir Filistin devletiyle güvenli bir İsrail arasında kalıcı barışı hedefleyen savaş sonrası siyasi süreç hakkında şimdiden düşünmeye başlamanın önemi" konusunda İngiliz mevkidaşıyla hemfikir olduklarını kaydetti.
Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hafta başında yaptıkları konuşmada da iki devletli bir çözüme yönelik süreci değerlendirdiklerini ifade etti.
GAZZE'YE YARDIMLARIN HIZLANDIRILMASI
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak ve Rutte'nin, Gazze'ye yardımların hızlandırılmasını sağlayacak seçenekleri, Gazze'deki İngiliz ve Hollanda vatandaşlarının desteklenmesi ve rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmelerinin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldıkları belirtildi.
Uluslararası insancıl hukukun sürdürülmesi ve Gazze'deki sivillerin korunmasının hayati önemi konusunda Sunak ve Rutte'nin mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, iki liderin, bölgeye daha fazla zarar verici ve istikrarı bozucu tırmanıştan kaçınmanın önemini ele aldıkları kaydedildi.
Açıklamada, "(Sunak ve Rutte) Çatışmaya barışcıl bir çözüm ve iki devletli bir çözüme yönelik süreci yeniden canlandırmanın önemini ele aldılar." ifadesi kullanıldı.