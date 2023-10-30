SON DAKİKA | Bulgular paylaşıldı, dünyaya böyle duyurdular: 'İsrail saldırıyı kasıtlı yaptı'

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak kaşılık vermişti. Şu ana kadar binlerce kişi öldü ve yaralandı. Gazze'deki durum her geçen gün daha da kötüye giderken İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Reuters kameramanı Abdullah'ın öldüğü saldırıyı kasıtlı olarak yaptığını ileri sürdü.

06.00 35 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

05.00 GAZZE'DE BAZI BÖLGELERDE İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.

04.00 RSF: 'SALDIRI KASITLI YAPILDI' Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Lübnan-İsrail sınırında 13 Ekim'de gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybeden Reuters kameramanı Abdullah'ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk bulguları sitesinde paylaştı. RSF'den yapılan açıklamada, saldırı günü saat 18.00 sularında aralarında Abdullah'ın da olduğu 7 gazetecinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 saniye aralıkla 2 saldırı gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, ilk saldırıda Abdullah'ın hayatını kaybettiği ve başka bir muhabirin yaralandığı, 2. saldırıda ise El Cezire'ye ait bir aracın patladığı ve birçok gazetecinin yaralandığı belirtildi. RSF tarafından yapılan balistik analizin, söz konusu atışların gazeteci grubu ve araçlarının hedef alındığı bölgenin doğusundan, İsrail sınırı yönünden geldiğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Bu kadar kısa sürede (30 saniyeden biraz fazla) aynı noktaya aynı yönden gelen iki saldırı olması kasti hedefleme olduğunu açıkça gösteriyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, olay günü saldırının gerçekleştiği noktada bulunan gazetecilerin üzerinde "basın" yazılı kurşun geçirmez yeleklerinin olduğu ve kasklarını taktıkları kaydedildi. Öte yandan açıklamada, söz konusu gazetecilerden Edmond Sassine'nin, saldırıdan birkaç saniye önce olay yerinde İs

03.00 "KARA OPERASYONUNU TEDRİCİ OLARAK GENİŞLETİYORUZ" İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti. Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı. Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altını almak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Hagari, İsrail ordusunun, dün Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarda Hamas'ın taktik düzeyindeki komutanları da dahil olmak üzere onlarca silahlı unsurunun öldürüldüğünü ifade etti.