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Son Dakika: Burdur'da kaybolan Kerim Can'dan iyi haber

04.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolan 10 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney, bugün sabah saatlerinde bir taşın arkasında otururken bulundu. Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan Kerim Can'a hemen su verildi. Sağlık durumu iyi olan Kerim Can'ı kucağına alan bir jandarma personeli, mutluluktan "Oh be. Çok şükür" diyerek sevindi.

Son Dakika: Burdur'da kaybolan Kerim Can'dan iyi haber

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde önceki gün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can'ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla sürdürüldü. Kerim Can'ın kaybolduğu arazide yaklaşık 5 kilometre çapında bir alanda arama yapıldı.

DRON VE İZ KÖPEKLİ ARAMA

Kerim Can'ın işitme engelli ve konuşma yeteneğinin de olmaması ekiplerin işini zorlaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem dron hem de köpeklerle aramaya katılırken, Afyonkarahisar AFAD ekipleri de dün sabah K-9 köpekleriyle köye geldi ve arama çalışmalarına dahil oldu. 'Zeus' ve 'Badi' ismindeki 2 iz köpeği farklı noktalarda dönüşümlü olarak arama çalışmalarına katıldı.

HAVUZ BOŞALTILDI

Kerim Can'ın kaybolduğu bölgenin hemen yanındaki dolu olan sulama havuzu, içine düşme ihtimaline karşın ekipler tarafından boşaltıldı. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 20 metre çapındaki havuz boş çıktı.

KÖYLÜLER FARK ETTİ

Kerim Can Güney'i arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin ve köylülerin aramaları sürerken, saat 09.30 sıralarında Kerim Can Güney bir taşın arkasında otururken köylüler tarafından fark edildi. Köylüler ve jandarma hemen çocuğun yanına koştu. Yaklaşık 46 saat sonra kaybolduğu noktanın 5 kilometre uzaklığında, sağ olarak bulunan Kerim Can'a bir jandarma görevlisi hemen su verdi. Jandarma görevlisi Kerim Can'ı kucağına alarak, 'Oh be. Çok şükür' diyerek sevindi. Kerim Can Güney tedavisi için bölgede hazır bekleyen ambulansa götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Kerim Can Güney'in daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Burdur Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Mayıs Pazar günü Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle birlikte gittiği tarlada kaybolan 10 yaşındaki çocuğumuz, arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur" denildi.

DHA

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