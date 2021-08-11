Son dakika: Burdur, Manavgat, Kaş ve Köyceğiz'de orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KÖYLER BOŞALTILDI

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

MANAVGAT'TA YENİ YANGIN

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN DENİZLİ SINIRINDA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 14'üncü günde sürüyor. 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştı.

Milas ve Bodrum'da söndürme çalışmalarının gerçekleşmesi sonrası Muğla'da yangının sürdüğü tek yer olan Köyceğiz'de de çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçedeki söndürme çalışmalarının 14'üncü gününde Sandıraz Dağı ve Çiçekbaba zirvesi arasındaki vadide süren yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan 12 helikopterle müdahale ediliyor.

Öte yandan dün akşam bölgeye, Azerbaycan ekibi de geldi. Azerbaycan Fevkalade Hariciye Nazırlığı’na bağlı 710 arama kurtarma ve itfaiye ekibi, 93 itfaiye aracı ve 1 helikopter yangına müdahale ediyor. Alevlerin vadide olmasından dolayı arazözler ve iş makineleriyle yeni yolların açılmasına da devam ediliyor.

DHA-İHA-AA

