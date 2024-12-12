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  4. SON DAKİKA | Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı oldu

SON DAKİKA | Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı oldu

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.12.2024 22:32
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Son dakika haberi: Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Böylece Türkiye, 2012'de günlük faaliyetlerini durdurduğu Şam Büyükelçiliğine yıllar sonra ilk resmi atamayı yapmış oldu. Köroğlu'na yeni görevini Dışişleri Bakan Fidan tebliğ etti.

SON DAKİKA | Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı oldu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

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TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ 2012'DE FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

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Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

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BİNAYA SALDIRMIŞLARDI

Türk Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye'deki Türkiye Fahri Konsolosluğuna 14 Kasım 2011'de rejim destekçisi gruplar saldırıda bulunmuştu. Gruplar, Türk diplomatik misyonlarına girmeye çalışıp binaların camlarını kırmış, Türk bayrağını yakmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Şam
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