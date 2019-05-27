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Son dakika! Bursa'da 2 bin polisle dev operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 07:17 | Son Güncelleme

Bursa'da 2 bin polisin katılımıyla şafak vaktinde eş zamanlı ve helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika! Bursa'da 2 bin polisle dev operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için şafak vakti harekete geçti. İl genelinde önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 bin polis görev aldı. Özel Harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda, eğitimli narkotik madde arama köpekleri ve droneler de kullanıldı. Havadan helikopterle takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, evlerdeki aramalar sürüyor.

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Kaynak: DHA

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