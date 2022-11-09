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  4. Son dakika: Bursa'da binada yangın çıktı: 8'i çocuk 9 kişi öldü!

Son dakika: Bursa'da binada yangın çıktı: 8'i çocuk 9 kişi öldü!

09.11.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinden gece saatlerinde acı bir haber geldi. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir apartmanda, soba kaynaklı olduğu bildirilen bir yangın meydana geldi. Yangında ilk belirlemelere göre, bir kadın ve 8 çocuk yaşamını yitirdi. Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan yangın faciasıyla ilgili ilk açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bursa'da binada yangın çıktı: 8'i çocuk 9 kişi öldü!

Son dakika haberi... Bursa Merkez Yıldırım ilçesinde, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir apartmanda soba kaynaklı yangın çıktı. Yangında ilk belirlemeler göre, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Yangın 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Yangında bir anne ve 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

VALİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.

Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi. (AA-İHA)

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