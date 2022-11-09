Son dakika: Bursa'da binada yangın çıktı: 8'i çocuk 9 kişi öldü!

Son dakika haberi... Bursa Merkez Yıldırım ilçesinde, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir apartmanda soba kaynaklı yangın çıktı. Yangında ilk belirlemeler göre, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Yangın 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Yangında bir anne ve 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

VALİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.

Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi. (AA-İHA)

