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  4. SON DAKİKA | Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

02.12.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dün bir eğitim uçağı düştü. Uçağın boş bir araziye düşmesi sonucunda Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, daha sonrada sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştığı görüldü.

SON DAKİKA | Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa Osmangazi'de boş bir araziye eğitim uçağı düştü. Olayda uçakta bulunan Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Uçağın Sakarya'dan kalktığı belirtildi. Öte yandan uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

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UÇAK SAKARYA'DAN KALKMIŞ

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

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"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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"BİR KİŞİ UÇAKTAN FIRLAYARAK VEFAT ETMİŞ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ihbarın kendilerine saat 15.40'ta geldiğini, 8 dakika sonra 3 araç ve personelle olay yerine ekiplerin gittiğini bildirdi.

Olay yerinin şehrin kuzey tarafında, yerleşim alanından uzakta olduğunu belirten Aktaş, "Bir kişi maalesef uçaktan fırlayarak vefat etmiş, diğeri de uçağın yanmasından mütevellit bir yanma söz konusu. Bunun haricinde herhangi bir kayıp söz konusu değil. Bursa'mızda da bir havaalanı var, oraya mı iniş yapmak istiyordu veya rotasını tamamlayıp dönecekti bilmiyoruz. İklim şartları, rüzgar, yağmur var. Şu an bunları savcılık araştırıyor." ifadesini kullandı.

Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Bursa'da tek motorlu uçak düştü!

Aktaş, çevrim santralinde zararın olmadığını sözlerine ekledi.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam olduğu öğrenildi.

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Kazada hayatını kaybeden Köksal’ın bir yedek parça firmasının sahibi olduğu, Burcu Sağlam’ın ise güzellik uzmanı olduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Pamukova'dan havalanan tek motorlu hava aracının, Ovaakça mevkisindeki ormanlık araziye saat 15.45 sularında düştüğü aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcı Vekilimizin koordinesinde Cumhuriyet savcımızca kaza kırım, olay yeri ve bilirkişi incelemeleri ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, daha sonrada sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştığı görüldü.

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